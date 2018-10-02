محافظ الشرقية يعلن بشرى سارة بشأن مشروع كارفور الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع فى إنشاء السلاسل التجارية لتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحاربة الغلاء وجشع التجار والتصدى لارتفاع الأسعار، فضلًا عن تقديم كافة السلع الأساسية والضرورية بأسعار مخفضة تناسب الجميع.



جاء ذلك خلال لقائه بممثل الشركة بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد مدكور المستشار الهندسي للمحافظة للإتفاق على خطوات تجهيز وتسلم قطعة الأرض والمخصصة لإقامة مشروع كارفور بمنطقة العصلوجي بمدينة الزقازيق.



وأوضح غراب أن المحافظة انتهت من رفع المساحة المخصصة على الطبيعة والإنتهاء من أعمال الترفيق لإجمالى قطعة الأرض وكذلك توفير المياه والكهرباء وفتح الشوارع الرئيسية لاستلام الشركة للموقع للبدء فى تنفيذ أعمال البناء لإقامة سلسلة كارفور بمدينة الزقازيق لتمثل نقلة نوعية وحضارية لأهالي المدينة.