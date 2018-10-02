اليوم.. ندوة لإحياء نصر أكتوبر باقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ندوة اليوم، الثلاثاء، بقاعة عبد الملك عودة لإحياء ذكرى نصر أكتوبر العظيم تحت عنوان "نصر أكتوبر إرادة شعب".



تقام الندوة فى تمام الثانية عشر ظهرا بحضور كل من اللواء طيار نصر موسى واللواء طيار سمير عزيز واللواء بالقوات الخاصة محيي نوح.



وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد أعلن أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2017، بأنواعها، التميز، والجامعة التقديرية، والجامعة للتفوق العلمي، والتشجيعية.



وفاز بالجوائز 30 عالمًا وباحثًا من مختلف القطاعات الأكاديمية، وبلغت قيمة جوائزهم مليونين، و120 ألف جنيه.