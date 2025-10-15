السعادة القاتلة.. استشاري نفسي يكشف مخاطر التلفزيون والمحمول على الأطفال

حذر الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من مخاطر السماح للأطفال بمشاهدة التلفزيون أو استخدام الهواتف الذكية لساعات طويلة يوميًا، مؤكدًا أن هذا السلوك يؤدي إلى «تراجع القدرات العقلية وضعف التحصيل الدراسي».

وقال الدكتور وليد هندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن منح الطفل الهاتف أو التابلت بدافع إسعاده هو في الحقيقة سعادة قاتلة، موضحًا أنه يؤثر سلبًا في نموه العقلي ويعرقل تطوره الذهني والاجتماعي، وهو ما ينعكس على صحته النفسية وأنماط تفكيره.

وأشار إلى أن الجمعية الأمريكية لطب الأطفال أكدت ضرورة منع الأطفال من استخدام الأجهزة الإلكترونية أو مشاهدة التلفزيون قبل بلوغهم 18 شهرًا، واصفًا السماح لهم بذلك بأنه جريمة تربوية.

وأضاف أن تعريض الأطفال للشاشات في هذه المرحلة يحد من نمو الدماغ ويوقف تطور العمليات المعرفية.