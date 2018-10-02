محافظ القاهرة : توفير وحدات سكنية لمتضرري عقار شارع الازهر المنهار

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا عن انهيار جزئي بالعقار رقم 48 شارع الأزهر بحي الموسكي بعد الساعة الواحدة ليلًا ، وانتقلت كافة الأجهزة المعنية للموقع ، وتبين حدوث انهيار جزئي بالدور الأول فوق الأرضي للعقار القديم المكون من أرضي وأربعة طوابق مما أدى إلى انهيار السلم بالكامل ، وقد تم إخلاء العقار من السكان دون المنقولات وعدم حدوث أي إصابات أو وفيات وتسكينهم مؤقتًا طرف ذويهم .



وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال تفقده للعقار أنه تم تشكيل لجنة من الحي وقسم الشرطة لحصر السكان المتضررين ، وسوف يتم توفير وحدات سكنية للمستحقين طبقًا لكشوف الحصر ، كما أصدر تعليماته بأن تتم أعمال الإزالة للعقار المنهار يدويًا حرصًا على عدم تأثر العقارات المجاورة .



وأشار المحافظ بأنه كان قد تم إخلاء العقارين الملاصقين من الخلف للعقار بدرب الزيات كإجراء وقائي من الحي ، وتم عودتهم لمساكنهم بعد مراجعة الحي بمعرفة مهندس الحي وتبين عدم وجود أي أضرار بهما .

