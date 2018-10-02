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محافظات

محافظ القاهرة : توفير وحدات سكنية لمتضرري عقار شارع الازهر المنهار

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:34 م
عقار شارع الازهر
عقار شارع الازهر المنهار
عبد العزيز جمال
تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا عن انهيار جزئي بالعقار رقم 48 شارع الأزهر بحي الموسكي بعد الساعة الواحدة ليلًا ، وانتقلت كافة الأجهزة المعنية للموقع ، وتبين حدوث انهيار جزئي بالدور الأول فوق الأرضي للعقار القديم المكون من أرضي وأربعة طوابق مما أدى إلى انهيار السلم بالكامل ، وقد تم إخلاء العقار من السكان دون المنقولات وعدم حدوث أي إصابات أو وفيات وتسكينهم مؤقتًا طرف ذويهم .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال تفقده للعقار أنه تم تشكيل لجنة من الحي وقسم الشرطة لحصر السكان المتضررين ، وسوف يتم توفير وحدات سكنية للمستحقين طبقًا لكشوف الحصر ، كما أصدر تعليماته بأن تتم أعمال الإزالة للعقار المنهار يدويًا حرصًا على عدم تأثر العقارات المجاورة .

وأشار المحافظ بأنه كان قد تم إخلاء العقارين الملاصقين من الخلف للعقار بدرب الزيات كإجراء وقائي من الحي ، وتم عودتهم لمساكنهم بعد مراجعة الحي بمعرفة مهندس الحي وتبين عدم وجود أي أضرار بهما .

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