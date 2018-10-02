ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

عمومية القومية للأسمنت: إبلاغ النيابة عن العجز بالكلينكر وتقصى حقائق عن ملاحظات المحاسبات

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:16 م
صدى البلد
علياء فوزى
قررت الجمعية العمومية العامة اليوم الثلاثاء للقومية للاسمنت ، إبلاغ النيابة العامة عن العجز بمخزون الكلينكر وتشكيل لجنة تقصى حقائق حول ملاحظات ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.

عقدت الجمعية العمومية للشركة برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفي رئيس الجمعية ، ووليد الرشيد نائب مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، و حضور المهندس محمد حسانين رضوان رئيس مجلس الادارة ،وحضور أعضاء مجلس الادارة الجمعية ووكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة الميزانية الخاصة بالعام المالي المنتهي في 30/6/2018 .

واعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣٠/٦/٢٠١٨ باجمالي حجم خسائر 861 مليون جنيه مقابل خسائر 1.2 مليار جنيه ، عن العام الماضي.

واعتمدت الجمعية عدة قرارات أهمها التصديق علي القوائم المالية و نتائج الاعمال مع عدم الاخلال بالبند 9، اقرار صرف العلاوة الدورية للعمال 1/7/2018.

كما تم إخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة ومد فترة عمل مجلس الادارة .

ترشيحاتنا

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل جلال عبد القادر

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

بورصة الدواجن.. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء

حكم تأخير ذبح العقيقة عن المولود إلى بعد سن البلوغ.. فيديو

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف

شاهد.. قبر تارة فارس وتصرف غريب لرجل يزورها في مدفنها

تعرف على معنى الإشارة التي استخدمها الرئيس في ملتقى مدارس التربية الخاصة

تفاصيل إحباط خطف حبيبة ووردة من مدرستهما.. وأهالي كرداسة يسحلون المتهم..صور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

إسلام عامر: المأذون الفرفوش منتحل صفة.. فيديو

ألبوم كل حياتي عمرو دياب 2018.. أغنية كنت في بالي الأكثر استماعا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

فيديو

برلماني: مؤتمر ذوي القدرات الخاصة ينقل تجارب الدول بعضها لبعض.. فيديو
إسلام عامر: المأذون الفرفوش منتحل صفة.. فيديو
تعرف على الطريقة المناسبة للحصول على تمويل مشروعك الخاص.. فيديو
نقيب المأذونين يشرح التغيرات التي طرأت على وثائق الزواج.. فيديو
توقعات المصريين لمباراة الأهلي ووفاق سطيف بأبطال إفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟