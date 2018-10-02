عمومية القومية للأسمنت: إبلاغ النيابة عن العجز بالكلينكر وتقصى حقائق عن ملاحظات المحاسبات

قررت الجمعية العمومية العامة اليوم الثلاثاء للقومية للاسمنت ، إبلاغ النيابة العامة عن العجز بمخزون الكلينكر وتشكيل لجنة تقصى حقائق حول ملاحظات ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.



عقدت الجمعية العمومية للشركة برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفي رئيس الجمعية ، ووليد الرشيد نائب مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، و حضور المهندس محمد حسانين رضوان رئيس مجلس الادارة ،وحضور أعضاء مجلس الادارة الجمعية ووكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة الميزانية الخاصة بالعام المالي المنتهي في 30/6/2018 .



واعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣٠/٦/٢٠١٨ باجمالي حجم خسائر 861 مليون جنيه مقابل خسائر 1.2 مليار جنيه ، عن العام الماضي.



واعتمدت الجمعية عدة قرارات أهمها التصديق علي القوائم المالية و نتائج الاعمال مع عدم الاخلال بالبند 9، اقرار صرف العلاوة الدورية للعمال 1/7/2018.



كما تم إخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة ومد فترة عمل مجلس الادارة .