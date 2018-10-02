أحمد رأفت: أسعى للانضمام للبرلمان وإنشاء مكان مخصص لتلقي شكاوى ذوي الإعاقة

أعلن أحمد رأفت، أحد الشباب من ذوي القدرات الخاصة المكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسي عن نيته الاندماج في العمل السياسي، والانضمام لمجلس النواب القادم، ليتمكن من توفير الخدمات ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.



وتمنى "رأفت" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن يدعمه الجميع ليتمكن من تقديم العون لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحًا أنه يسعى لإنشاء مكان مخصص لتلقي شكاوى واقتراحات ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على حل مشاكلهم.



وناشد أصحاب الشركات في حال توظيف الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة أن يوظفوا كل منهم في اختصاصه ويعملون على تشجيعه وتنمية مهاراته وعدم تعرضه للظلم والمهانة.

