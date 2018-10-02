ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

أحمد رأفت: أسعى للانضمام للبرلمان وإنشاء مكان مخصص لتلقي شكاوى ذوي الإعاقة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:43 م
صدى البلد
فاطمة رضا
أعلن أحمد رأفت، أحد الشباب من ذوي القدرات الخاصة المكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسي عن نيته الاندماج في العمل السياسي، والانضمام لمجلس النواب القادم، ليتمكن من توفير الخدمات ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتمنى "رأفت" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن يدعمه الجميع ليتمكن من تقديم العون لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحًا أنه يسعى لإنشاء مكان مخصص لتلقي شكاوى واقتراحات ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على حل مشاكلهم.

وناشد أصحاب الشركات في حال توظيف الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة أن يوظفوا كل منهم في اختصاصه ويعملون على تشجيعه وتنمية مهاراته وعدم تعرضه للظلم والمهانة.

ترشيحاتنا

بورصة الدواجن.. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء

مدرب المنتخب السابق يوجه نصيحة لجماهير الأهلي

أنشيلوتى يتغزل فى محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول ونابولى

إيهاب جلال يقترب من تدريب الإسماعيلى

إسرائيل تعلن الحرب على لبنان.. وبيروت تبحث اللجوء لمجلس الأمن

كيف نتقي شر الحسد؟ فيديو

شاهد.. طليقة ممثل أمريكي شهير مشردة في شوارع لوس أنجلوس تأكل من القمامة

الحكومة توافق على زيادة اتفاقية المساعدة الأمريكية لمصر إلى 124 مليون دولار

وفاة الفنان جلال عبدالقادر

هاني رمزي يكشف أسباب عدم ضم وليد سليمان ومحمود علاء لقائمة المنتخب

عودة حركة مترو الأنفاق بعد سحب قطار معطل بمحطة السادات

تفاصيل إحباط خطف حبيبة ووردة من مدرستهما.. وأهالي كرداسة يسحلون المتهم..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

أقدم بائع لشرائط الكاسيت بشبرا يستعيد ذكرياته من راجعين لـ تامر وشيرين.. فيديو وصور

سعر صادم لتاج مايا رعيدي بمسابقة ملكة جمال لبنان 2018.. صور

فيديو

تعرف على الملتحقين بمبادرة محو أمية اللغة الإنجليزية.. فيديو
مؤسس مبادرة مش هنسكت على التحرش الجنسي: لا ندعو للعنف.. فيديو
خالد حنفي: 5% نسبة متلقي التعليم من ذوي القدرات الخاصة..فيديو
خالد حنفي: اهتمام الرئيس بذوي الإعاقة ليس جديدا.. فيديو
برلماني: غادة والي وراء تأخر لائحة قانون ذوي الإعاقة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟