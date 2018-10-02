بعد دقيقتين.. سيسكا موسكو يتقدم على ريال مدريد في دوري الأبطال.. فيديو

تقدم فريق سيسكا موسكو الروسي على مضيفه ريال مدريد بعد مرور أقل من دقيقتين في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد "أوليمبيسكي ستاديون لوزهنيكي" بالعاصمة الروسية موسكو ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا .



انتظر فريق سيسكا للدقيقة 2 ليحرز نيكولا فلاسيتش بعد تمريرة خاطئة من توني كروس لـ كيلور نافاس، استلمها فلاسيتش وانطلق ثم سددها في المرمى لتسكن الشباك.



جاءت تشكيلة الملكي على النحو التالي:



في حراسة المرمى: نافاس.

في خط الدفاع: كارفخال- فاران- ناتشو- ريجويلون

في خط الوسط: كروس- كاسيميرو- سيبايوس

في خط الهجوم: فاسكيز، بنزيما، أسينسيو.

