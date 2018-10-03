ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الشناوى: مهرجان الإسكندرية يحاول تقديم صورة مشرفة بالرغم من ضيق الموارد المادية له

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 03:22 ص
صدى البلد
قسم التوك شو
قال طارق الشناوى، الناقد الفنى، إن مهرجان مالمو بالسويد متميز بالعمق لأنه يشكل نظرة أوروبية للسينما العربية.

وأكد الشناوى خلال تصريحات تلفزيونية، أن المهرجان يقدم أفضل إنتاجات السينما العربية، ولا يهتم المهرجان بفكرة العرض الأول للفيلم.

وأوضح الناقد الفنى، أن الدول الأوروبية أصبحت تهتم كثيرًا بالقضايا العربية والسينما العربية خاصة بعد ثورات الربيع العربى، مشيرًا إلى أن مصر هى ضيفة شرف مهرجان مالمو هذا العام.

وتحدث الشناوى عن تفاصيل مهرجان الإسكندرية السينمائى قائلًا إن مهرجان الإسكندرية يحمل طابعًا خاصًا ويهتم بالأفلام الوثائقية.

وشدد على أن أهم ما يميز مهرجان الاسكندرية هو إصدار كتب سينمائية سنوية تتناول أهم الأفلام التى عرضت فى المهرجان، موضحًا أن مهرجان الإسكندرية بالرغم من ضيق الموارد المادية له إلا أنه يحاول تقديم صورة مشرفة لمصر، لافتا إلى أن فيلم يوم الدين يقدم لغة سينمائية مميزة وخاصة.

ترشيحاتنا

نصائح للوقاية من سرطان الثدي

وفاة الأنبا بيشوي أسقف دمياط وكفر الشيخ

وليد آزارو.. اللاعب الذي لا ينصح الأطباء بمشاهدته

حادث تصادم مروع بين 3 سيارات بشارع 9 في المقطم.. صور

نادر السيد: أحمد ناجي سبب توتر علاقتي بمانويل جوزيه.. فيديو

شاهد .. خطة إسرائيل وأمريكا للتعامل مع صواريخ إس 300 الروسية

علاء مبارك ونجله يؤازران الأهلي من مدرجات استاد السلام.. فيديو

مصطفى خاطر يستعد لـ حضور مهرجان مالمو للسينما العربية

السكك الحديدية: 10 ملايين من متحدي الإعاقة استفادوا بخفض سعر التذاكر.. فيديو

فتوى الأزهر توضح القول الفصل فى محادثة الهاتف بين الخاطب وخطيبته

أجواء حرب.. الولايات المتحدة تهدد روسيا بالتدخل العسكري

إصابة 3 بحارة سعوديين بطلق ناري إثر هجوم مسلح على قارب صيد بالخليج العربي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبيرات خاصة لنجوم الفن بعدسة أحمد هيمن.. صور

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

تكلفة زي لاعبي برشلونة تثير الجدل في لندن .. والجماهير تسخر من ميسي

فيديو

السكك الحديدية: 10 ملايين من متحدي الإعاقة استفادوا بخفض سعر التذاكر.. فيديو
غادة والي: مصر تمتلك برامج حماية اجتماعية محترمة ومتنوعة.. فيديو
وزيرة التضامن: نستهدف توحيد برامج الدعم النقدي.. فيديو
أسرع أهداف مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم.. فيديو
القومية للأسمنت: أنفقنا 1.2 مليار جنيه لتطوير الشركة بلا عائد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟