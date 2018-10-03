الشناوى: مهرجان الإسكندرية يحاول تقديم صورة مشرفة بالرغم من ضيق الموارد المادية له

قال طارق الشناوى، الناقد الفنى، إن مهرجان مالمو بالسويد متميز بالعمق لأنه يشكل نظرة أوروبية للسينما العربية.





وأكد الشناوى خلال تصريحات تلفزيونية، أن المهرجان يقدم أفضل إنتاجات السينما العربية، ولا يهتم المهرجان بفكرة العرض الأول للفيلم.





وأوضح الناقد الفنى، أن الدول الأوروبية أصبحت تهتم كثيرًا بالقضايا العربية والسينما العربية خاصة بعد ثورات الربيع العربى، مشيرًا إلى أن مصر هى ضيفة شرف مهرجان مالمو هذا العام.





وتحدث الشناوى عن تفاصيل مهرجان الإسكندرية السينمائى قائلًا إن مهرجان الإسكندرية يحمل طابعًا خاصًا ويهتم بالأفلام الوثائقية.



