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رياضة

محمد الخولي: إسلام عيسى يستحق مكانا في المنتخب مع وليد سليمان.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 07:37 ص
اسلام عيسى لاعب المصري
اسلام عيسى لاعب المصري
محمد رشاد
أعرب محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، عن تعجبه الشديد من عدم انضمام أي لاعب من فريق المصري، إلى صفوف منتخب مصر لمباراتي سوازيلاند في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون.

وقال الخولي، في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن اسلام عيسى مكانه الطبيعي في منتخب مصر مثل وليد سليمان لاعب الاهلي، مشيرا إلى ان عدم انضمام لاعبين من المصري في المنتخب امر غريب وغير منطقي في ظل ظهور اكثر من لاعب بمستوى مميز بشهادة الجميع.

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