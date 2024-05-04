عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن غفير يرحب بقرار نتنياهو بشأن عدم إرسال وفد التفاوض إلى القاهرة

صدى البلد

رحّب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ، اليوم السبت، بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشأن عدم إرسال وفد التفاوض لوقف إطلاق النار إلى القاهرة.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يشارك أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية، الوزيران بيني جانتس وغادي آيزنكوت، في قرار تأجيل إرسال وفد إسرائيلي إلى المفاوضات في القاهرة، طالما لم يصل أي رد من حماس يشير إلى إحراز تقدم.

وأضافت الصحيفة أنه من ناحية أخرى، شارك الوزيران يوآف جالانت ورون ديرمر في تبني القرار الذي يشكل تصديقًا على قرار مجلس الحرب الصادر يوم الخميس، والذي كان جانتس وآيزنكوت شريكين فيه أيضًا، ولكن تم اعتماده قبل التطورات الأخيرة.

وفي إشارة إلى ذلك مساء اليوم السبت ذكر مكتب رئيس حكومة الاحتلال أن نتنياهو "يعقد إحاطات دورية وروتينية مع رؤساء الأجهزة الأمنية".

ووفقا للمكتب، "خلافا لحكومة الحرب التي تجتمع بوتيرة عالية، فإن قطع الوضع لا يتطلب استدعاء وزراء الحكومة".
 

الأمن القومي الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيل الإسرائيلية الحرب الإسرائيلية أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية الوزراء الإسرائيلي القومي الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

إجازة رسمية وأسعار مخفضة.. هدايا الحكومة للمواطنين في شم النسيم

زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

قرار جديد من التعليم بشأن " زي طلاب المدارس " على مستوى الجمهورية

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

موضوعات متعلقة

الخارجية الأردنية تحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة

إصابة 6 أشخاص في قصف طائرات روسية بدون طيار في خاركيف بأوكرانيا

حكومة الاحتلال: نتنياهو يعقد إحاطات دورية مع المؤسسة الأمنية بشأن صفقة الأسرى

الأمن القومي الإسرائيلي : مستعدون للتباحث بشأن المناطق المتنازع عليها مع لبنان

الديوان الملكي السعودي يعلن موعد الصلاة على الأمير بدر بن عبدالمحسن

الاحتلال يطلق صاروخًا موجهًا على منطقة «المطلة» مقابل الحدود مع لبنان

شاهد| رئيس مجلس السيادة السوداني يتلقى العزاء في نجله عقب دفنه بـ تركيا

من الدرجة الثانية.. الأرصاد الأردنية تطلق تحذيرًا عاجلًا من المنخفض الجوي القادم

ترشيحاتنا

جيرونا يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه

اجتزاء الحقيقة|تامر أمين: «أبوالعينين» مدح وبجّل حسام موافي بعقد قران نجلته أمام الجميع|فيديو

رئيس الأساقفة : نصلي ليمنح الله سلامًا وبركات لفلسطين والسودان | صور

حكم كثرة الحلف في البيع والشراء.. دار الإفتاء توضح

7 وزراء إسرائيليين يوجهون رسالة لاذعة لـ نتنياهو بسبب هذا الأمر

بن غفير يرحب بقرار نتنياهو بشأن عدم إرسال وفد التفاوض إلى القاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشورت.. نانسي عجرم تستعرض جمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

بعد تصدرها الترند.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالتها من الجيم

صحية وقيمة غذائية عالية .. طريقة تحضير سلطة الرنجة بالطحينة

ولادة بدون حمل| طبيب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. إيه الحكاية؟

فيديو

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلقبلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ