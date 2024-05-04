بن غفير يرحب بقرار نتنياهو بشأن عدم إرسال وفد التفاوض إلى القاهرة

رحّب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ، اليوم السبت، بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشأن عدم إرسال وفد التفاوض لوقف إطلاق النار إلى القاهرة.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يشارك أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية، الوزيران بيني جانتس وغادي آيزنكوت، في قرار تأجيل إرسال وفد إسرائيلي إلى المفاوضات في القاهرة، طالما لم يصل أي رد من حماس يشير إلى إحراز تقدم.

وأضافت الصحيفة أنه من ناحية أخرى، شارك الوزيران يوآف جالانت ورون ديرمر في تبني القرار الذي يشكل تصديقًا على قرار مجلس الحرب الصادر يوم الخميس، والذي كان جانتس وآيزنكوت شريكين فيه أيضًا، ولكن تم اعتماده قبل التطورات الأخيرة.

وفي إشارة إلى ذلك مساء اليوم السبت ذكر مكتب رئيس حكومة الاحتلال أن نتنياهو "يعقد إحاطات دورية وروتينية مع رؤساء الأجهزة الأمنية".

ووفقا للمكتب، "خلافا لحكومة الحرب التي تجتمع بوتيرة عالية، فإن قطع الوضع لا يتطلب استدعاء وزراء الحكومة".

