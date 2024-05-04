مصدر في حماس: الولايات المتحدة قدمت ضمانة لنهاية الحرب

نقلت الولايات المتحدة ضمانة لحماس، عبر مصر وقطر، بأن الحرب ستنتهي بعد المرحلة الأولى التي مدتها 40 يومًا من اتفاق هدنة الرهائن الذي يتم التفاوض عليه الآن في القاهرة، وفقًا لتقارير أخبار القناة 12 الإسرائيلية.

نقلاً عن "مصدر رفيع جداً من حماس"، قال محلل شؤون الشرق الأوسط في المحطة التلفزيونية، إيهود يعاري، إن الأميركيين تعهدوا، "سواء قالت إسرائيل نعم أو قالت لا، أنهم سيحرصون على إنهاء الحرب بعد المرحلة الأولى من الصفقة، التي سيتم خلالها إطلاق سراح 33 رهينة على قيد الحياة.

بالنسبة لحماس، نقل إيهود يعاري عن المصدر قوله، إن هذا الضمان الأمريكي أهم من أي تعليق إسرائيلي.

يأتي التقرير بعد وقت قصير من صدور بيانين عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى – يُقال على نطاق واسع أنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – أصر على أن إسرائيل لم ولن توافق على إنهاء الحرب كجزء من صفقة الرهائن، وأن إسرائيل لن توافق على السماح للوسطاء بتقديم ضمانة بأن الحرب ستنتهي كجزء من الصفقة أيضًا.

وأكدت القناة 12 إن نتنياهو أشار في الساعات القليلة الماضية إلى أنه إذا استمرت حماس في الإصرار على إنهاء الحرب كشرط للصفقة، فسوف يأذن بعملية عسكرية موسعة في غزة، وليس فقط في رفح. لا تزال الولايات المتحدة تعارض بشدة قيام الجيش الإسرائيلي بعملية كبيرة في رفح، وقالت إنها تأمل أن يؤدي التوصل إلى اتفاق هدنة مطولة للرهائن إلى وقف دائم لإطلاق النار في نهاية المطاف.