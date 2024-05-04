عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصدر في حماس: الولايات المتحدة قدمت ضمانة لنهاية الحرب

صدى البلد

نقلت الولايات المتحدة ضمانة لحماس، عبر مصر وقطر، بأن الحرب ستنتهي بعد المرحلة الأولى التي مدتها 40 يومًا من اتفاق هدنة الرهائن الذي يتم التفاوض عليه الآن في القاهرة، وفقًا لتقارير أخبار القناة 12 الإسرائيلية.

نقلاً عن "مصدر رفيع جداً من حماس"، قال محلل شؤون الشرق الأوسط في المحطة التلفزيونية، إيهود يعاري، إن الأميركيين تعهدوا، "سواء قالت إسرائيل نعم أو قالت لا، أنهم سيحرصون على إنهاء الحرب بعد المرحلة الأولى من الصفقة، التي سيتم خلالها إطلاق سراح 33 رهينة على قيد الحياة.

بالنسبة لحماس، نقل إيهود يعاري عن المصدر قوله، إن هذا الضمان الأمريكي أهم من أي تعليق إسرائيلي.

يأتي التقرير بعد وقت قصير من صدور بيانين عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى – يُقال على نطاق واسع أنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – أصر على أن إسرائيل لم ولن توافق على إنهاء الحرب كجزء من صفقة الرهائن، وأن إسرائيل لن توافق على السماح للوسطاء بتقديم ضمانة بأن الحرب ستنتهي كجزء من الصفقة أيضًا.

وأكدت القناة 12 إن نتنياهو أشار في الساعات القليلة الماضية إلى أنه إذا استمرت حماس في الإصرار على إنهاء الحرب كشرط للصفقة، فسوف يأذن بعملية عسكرية موسعة في غزة، وليس فقط في رفح. لا تزال الولايات المتحدة تعارض بشدة قيام الجيش الإسرائيلي بعملية كبيرة في رفح، وقالت إنها تأمل أن يؤدي التوصل إلى اتفاق هدنة مطولة للرهائن إلى وقف دائم لإطلاق النار في نهاية المطاف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

إجازة رسمية وأسعار مخفضة.. هدايا الحكومة للمواطنين في شم النسيم

زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

قرار جديد من التعليم بشأن " زي طلاب المدارس " على مستوى الجمهورية

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

ترشيحاتنا

جيرونا يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه

اجتزاء الحقيقة|تامر أمين: «أبوالعينين» مدح وبجّل حسام موافي بعقد قران نجلته أمام الجميع|فيديو

رئيس الأساقفة : نصلي ليمنح الله سلامًا وبركات لفلسطين والسودان | صور

حكم كثرة الحلف في البيع والشراء.. دار الإفتاء توضح

7 وزراء إسرائيليين يوجهون رسالة لاذعة لـ نتنياهو بسبب هذا الأمر

بن غفير يرحب بقرار نتنياهو بشأن عدم إرسال وفد التفاوض إلى القاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشورت.. نانسي عجرم تستعرض جمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

بعد تصدرها الترند.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالتها من الجيم

صحية وقيمة غذائية عالية .. طريقة تحضير سلطة الرنجة بالطحينة

ولادة بدون حمل| طبيب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. إيه الحكاية؟

فيديو

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلقبلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ