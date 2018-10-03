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أخبار العالم

العاهل السعودي يهنئ رئيس العراق الجديد بمنصبه

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:42 م
العاهل السعودي الملك
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى اتصالًا هاتفيًا اليوم بالرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، هنأه فيه بنيل ثقة الشعب العراقي الشقيق بانتخابه رئيسًا جديدًا للجمهورية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته لصالح بالتوفيق وللشعب العراقي بالتقدم والنماء، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين المملكة والعراق.

من جانبه، عبر الرئيس العراقي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة ومشاعره الأخوية النبيلة، مشددًا على حرصه على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

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