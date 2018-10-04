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ثقافة

ثقافة المنيا تحتفل بانتصارات أكتوبر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 02:15 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، ففي قصر ثقافة أبو قرقاص عقدت ندوة بعنوان مصر فى عهد الرومان وذلك بمدرسة التحرير الابتدائية حاضر فيها الدكتور عيد حجازى وتحدث عن تاريخ مصر فى عهد الرومان وبداية حكم الرومان ومظاهر الحياة الثقافية والتجارية.

كما نظم قصر ثقافة المنيا، بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار وقدمت فيها فرقة الفنون الشعبية بالقصر رقصات "البنت المنياوية الطهور، التنورة" بقيادة المدرب سيد تونى بالإضافة إلى ورش متنوعة بقسم الفنون التشكيلية لتعليم التشكيل وأسس التصميم مع المنظور الهندسي، ورشة نصر أكتوبر وعمل بوسترات متنوعة احتفالًا بانتصارات أكتوبر، ورشة أدبية متنوعة بنادى أدب قصر ثقافة المنيا بحضور مجموعة من الشعراء والمبدعين الشبان. 

كما أقام قصر ثقافة مغاغة ورشة فنية تشكيلية لتعليم وتدريب الرواد على الرسم والتلوين.

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