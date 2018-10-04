ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ميركل تبدأ زيارة إلى إسرائيل

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:39 ص
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيارة لإسرائيل
رويترز
بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، زيارة لإسرائيل أمس، الأربعاء، ويشمل جدول أعمال مباحثاتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طموحات إيران النووية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ولم يدلِ أي من ميركل أو نتنياهو بتصريحات بعد وصولها إلى القدس، ومن المقرر أن يعقدا مباحثات بعد تناول العشاء في المقر الرسمي لرئيس الوزراء لكن معظم النشاطات ستجري اليوم، الخميس.

وستبدأ ميركل والوزراء المرافقون لها أنشطة يوم الخميس بزيارة نصب ياد فاشيم التذكاري لضحايا المحرقة في القدس وسيعقدون عدة لقاءات خلال اليوم قبل العودة إلى ألمانيا في المساء.

واستمرت ألمانيا طرفًا في الاتفاق النووي الإيراني بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه في مايو الماضي، ويقضي هذا الاتفاق برفع العقوبات عن طهران في مقابل تقييد برنامجها النووي.

لكن ميركل قالت في عمان عاصمة الأردن في يونيو، إن الدول الأوروبية لديها مخاوف بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعت إلى حلول "لميولها العدوانية" في الشرق الأوسط.

وحذر نتنياهو مرارًا من الطموحات النووية لإيران، وقال إنه سيمنع إيران من ترسيخ وجودها في سوريا وتسليح حزب الله اللبناني ودعم حركة حماس في قطاع غزة.

وسعى فلسطينيون لحمل ميركل على إقناع إسرائيل بعدم هدم قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة، والتقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله دبلوماسيا ألمانيا أمس، الأربعاء، لمناقشة الأمر.

ترشيحاتنا

وزارة الرياضة تمهل الأهلي 15 يوما لتسوية ملاحظات اللجنة الرقابية ..مستندات

ليفربول ينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام نابولي بدوري الأبطال..صور

أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.. فيديو

شاهد.. الإسكان تنشر فيديو عن الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

بنك ناصر يكشف الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة رد الجميل

وادي دجلة يقلب تأخره إلى فوز مثير على طلائع الجيش.. فيديو وصور

إصابات خطيرة بين مشجعي ليفربول بعد تعرضهم لاعتداء من جماهير نابولي

بعد وصولها إلى سوريا.. تعرف على قدرات منظومة إس 300 الروسية

صدمة قاسية في الإسكندرية السينمائي بعد إعلان إصابة فاروق الفيشاوي بالسرطان

أحمد شيحة: اليهود أكبر مستثمر في قطاع النسيج المصري.. فيديو

مجلس الوزراء: الأحد المقبل أجازة رسمية بمناسبة 6 أكتوبر

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

حافية القدمين.. ماركة مشهورة تستعرض تصميماتها لـ 2019 على الشاطئ

فيديو

طريقة عمل شوربة سي فود بأسهل الخطوات
نادر سعد يوضح هدف المشروع القومي لتعميق التصنيع المحلي.. فيديو
هيئة البريد: 15 أكتوبر بدء دفع مخالفات المرور فى القاهرة الكبرى
أحمد موسى يعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص.. فيديو
أحمد شيحة: 4.3 مليار جنيه حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟