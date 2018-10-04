ميركل تبدأ زيارة إلى إسرائيل

بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، زيارة لإسرائيل أمس، الأربعاء، ويشمل جدول أعمال مباحثاتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طموحات إيران النووية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.





ولم يدلِ أي من ميركل أو نتنياهو بتصريحات بعد وصولها إلى القدس، ومن المقرر أن يعقدا مباحثات بعد تناول العشاء في المقر الرسمي لرئيس الوزراء لكن معظم النشاطات ستجري اليوم، الخميس.





وستبدأ ميركل والوزراء المرافقون لها أنشطة يوم الخميس بزيارة نصب ياد فاشيم التذكاري لضحايا المحرقة في القدس وسيعقدون عدة لقاءات خلال اليوم قبل العودة إلى ألمانيا في المساء.





واستمرت ألمانيا طرفًا في الاتفاق النووي الإيراني بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه في مايو الماضي، ويقضي هذا الاتفاق برفع العقوبات عن طهران في مقابل تقييد برنامجها النووي.





لكن ميركل قالت في عمان عاصمة الأردن في يونيو، إن الدول الأوروبية لديها مخاوف بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعت إلى حلول "لميولها العدوانية" في الشرق الأوسط.





وحذر نتنياهو مرارًا من الطموحات النووية لإيران، وقال إنه سيمنع إيران من ترسيخ وجودها في سوريا وتسليح حزب الله اللبناني ودعم حركة حماس في قطاع غزة.





وسعى فلسطينيون لحمل ميركل على إقناع إسرائيل بعدم هدم قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة، والتقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله دبلوماسيا ألمانيا أمس، الأربعاء، لمناقشة الأمر.