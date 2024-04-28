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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي تعلق على تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية: انتصار مستحق

نادي الزمالك
نادي الزمالك

علقت الإعلامية لميس الحديدي على فوز نادي الزمالك والتأهل  إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على دريمز الغاني، بثلاثة أهداف دون رد، قائلة : “ : فوز مستحق للزمالك في نصف  نهائي الكونفدرالية  بثلاثية نظيفة خارج الأرض”.

واسترسلت عبر برنامجها "كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  على شاشة  ON:"عبور زملكاوي للنهائي غالبا امام نهضة  بكان المغربي في سيناريو قد يكرر عام 2019 

وأكملت: " الأهلي والزمالك قطبا الكرة المصرية وصلا نهائية بطولات إفريقيا  والنهائيات عربية عربية فالأهلي أمام الترجي التونسي والزمالك أمام نهضة بركان في الغالب ".

مكملة : “  في حال فوز الأهلي والزمالك سوف يتقابلا  في السوبر الافريقي لثاني مرة في تاريخهما  مبروك لفريق الزمالك لعب ماتش كبير في ظروف صعبة وأرضية  صعبة ورطوبة تجاوزت 80% ”.

ووجهت رسالة لمشجعي الرياضة قائلة :" زي ما شايفين روحي رياضية أتمنى الفوز للفرق المصرية ودي رسالة بوجهها لكل مشجعي الرياضة  خلي روحكم رياضية وطنية  كل واحد  ينحاز لفريقه لما نكون بنلعب  محليا لكن على الصعيد الافريقي  نشجع الفرق المصرية  ".
 

لميس الحديدي نادي الزمالك نهائي كأس الكونفدرالية كاس الكونفدرالية الأهلى الترجي التونسي

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