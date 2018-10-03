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منوعات

ميلانيا ترامب تبدأ رحلتها إلى أفريقيا من غانا.. وتستعد لزيارة مصر.. فيديو وصور

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 11:52 م
صدى البلد
كريم جمال
بدأت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي جولتها فى قارة أفريقيا، وهى أول رحلة لها بمفردها، حيث بدأت بزيارة غانا، ومن المفترض ان تزور أيضاَ كلًا من ملاوي، كينيا، ومصر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تنحصر معظم زيارات سيدة أمريكا الأولى، فى المدارس والمستشفيات المحلية وحل مشاكل الأطفال وانعكس ذلك فى كلمتها التى ألقتها في غانا وملاوي، بالتركيز على الرعاية الصحية والتعليم، وزارت قلعة كانت تستخدم قبل قرون لتجارة الرق، بينما علقت لوحة كتب عليها "أكوابا (مرحبا بكم) في كيب كوست، في ثاني أيام زيارتها الى أفريقيا دعما لبرنامجها المخصص للأطفال.

يذكر أن ميلانيا وصلت أمس الثلاثاء إلى مطار كوتوكا الدولي في اكرا، واستقبلت بشكل حافل وحضر أطفال حملوا الاعلام الغانية والأمريكية.

وخلال فعاليات مرتبطة بحملتها "كن أفضل" في مجالي التعليم والرعاية الصحية، قدمت ميلانيا دمى لأطفال حديثي الولادة كما التقت بنظيرتها الغانية ريبيكا اكوفو-ادو.

وتفقدت ميلانيا الثلاثاء مستشفى في العاصمة اكرا والتقت الأمهات والأطفال الحديثي الولادة، وتعتزم ميلانيا تسليط الاضواء على عمل الوكالة الاميركية للتنمية (يو اس ايد).

واختتمت حديثها: "أعلم أنه من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عملنا مع شعب مصر من أجل تعزيز بيئة تمكن جميع فئات المجتمع بما في ذلك النساء والأقليات الدينية من حياة منتجة وصحية".

ميلانيا ترامب تبدأ رحلتها إلى أفريقيا من غانا.. وتستعد لزيارة مصر.. فيديو وصور
ميلانيا ترامب تبدأ رحلتها إلى أفريقيا من غانا.. وتستعد لزيارة مصر.. فيديو وصور
ميلانيا ترامب تبدأ رحلتها إلى أفريقيا من غانا.. وتستعد لزيارة مصر.. فيديو وصور
ميلانيا ترامب تبدأ رحلتها إلى أفريقيا من غانا.. وتستعد لزيارة مصر.. فيديو وصور
ميلانيا ترامب تبدأ رحلتها إلى أفريقيا من غانا.. وتستعد لزيارة مصر.. فيديو وصور
ميلانيا ترامب تبدأ رحلتها إلى أفريقيا من غانا.. وتستعد لزيارة مصر.. فيديو وصور
ميلانيا ترامب تبدأ رحلتها إلى أفريقيا من غانا.. وتستعد لزيارة مصر.. فيديو وصور
ميلانيا ترامب تبدأ رحلتها إلى أفريقيا من غانا.. وتستعد لزيارة مصر.. فيديو وصور
ميلانيا ترامب تبدأ رحلتها إلى أفريقيا من غانا.. وتستعد لزيارة مصر.. فيديو وصور
ميلانيا ترامب تبدأ رحلتها إلى أفريقيا من غانا.. وتستعد لزيارة مصر.. فيديو وصور
ميلانيا ترامب تبدأ رحلتها إلى أفريقيا من غانا.. وتستعد لزيارة مصر.. فيديو وصور
ميلانيا ترامب تبدأ رحلتها إلى أفريقيا من غانا.. وتستعد لزيارة مصر.. فيديو وصور
ميلانيا ترامب تبدأ رحلتها إلى أفريقيا من غانا.. وتستعد لزيارة مصر.. فيديو وصور

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