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مصطفى الفقي: اندهشت من إقصاء سعد الدين الشاذلي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 11:58 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور مصطفي الفقي، المفكر السياسي، إن الدكتور أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية حاليا قد وثق جزءاً من حرب أكتوبر وما يتعرض له الشباب المصري في بعض الدول الأجنبية بالتشكيك في انتصار مصر في حرب أكتوبر، وقد عرض ذلك في مؤلفاته.

وأوضح "الفقي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي شريف عامر في برنامجه يحدث في مصر المذاع علي فضائية إم بي سي، أنه يتذكر قدوم سعد الشاذلي إلي لندن مقصي بعد أن غضب الرئيس الراحل محمد أنور السادات عليه، وقد حمل بكلام مبهم، وقد تحدث البعض عن أنه سبب الثغرة داخل الدولة والبعض يؤكد أنه من حاول سد هذة الثغرة.

وأشار المفكر السياسي، إلي أنه مندهش من عملية إقصاء سعد الدين الشاذلي، الذي كان وجهة مشرفة لمصر، خاصة أنه قدم الكثير من المواقف التي تخدم البلاد في كثير من الأحدث.

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