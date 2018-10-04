مركز تحديث الصناعة: 500 مليون دولار لتطوير الصناعة بقنا وسوهاج

أكّد المهندس أحمد طاهر، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، أنه يوجد برنامج ممول من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لتطوير محافظتى قنا وسوهاج.





وأضاف "طاهر"، خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر مع فضائية "الأولى"، أن المستهدف هو تطوير وتنمية 6 مناطق صناعية بالمحافظتين، لافتًا إلى أن بعض المناطق سيتم البدء بتحديث بنيتها التحتية التي أصبحت متهالكة.





وأشار إلى أنه سيتم أيضًا توطين التكنولوجيا وإنشاء شبكة طرق لربط المناطق الصناعية بـ ميناء سفاجا فى محافظة قنا.





وقال المهندس نادر سعد، مدير المشروع القومى لتعميق التصنيع المحلى، إنه يتم تدريب العمالة بالمصانع لرفع قيمة المنتجات إضافة إلى زيادة الإنتاجية للمصانع ، مع تقليل عمليات الهدر الناتجة عن العملية الإنتاجية.