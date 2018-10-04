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شعبة الملابس: إجمالي صادرات تركيا 26 مليار دولار سنويا

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:53 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال محمد عبد السلام، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إن مصر مؤهلة لأن تصبح أكبر دولة مصدرة للملابس خلال السنوات العشر المقبلة.

وكشف "عبد السلام"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن تكلفة العمالة التركية أصبحت غالية جدًا ليصل متوسط دخله 600 يورو.

وأكد رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن المستثمرين الأتراك يعرفون جيدًا خبايا التصدير ويصل إجمالي صادرات تركيا 26 مليار دولار سنويًا من الملابس الجاهزة.

وكشف عن أن مجال الصادرات التركية بدأت تهاجر السوق التركية وتنتقل إلى السوق المصرية، موضحًا أن الدول الأوروبية بدأت تشيد البنية التحتية في مصر خاصة مع كونها أحد شرايين الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الغاز والكهرباء متوفرة لجميع المصانع، فضلًا عن وجود شبكة ضخمة الطرق تخدم قطاع الصناعة.

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