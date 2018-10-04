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أخبار البلد

طقس اليوم.. مائل للحرارة على القاهرة شديد الحرارة على الصعيد

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم، الخميس، ولمدة 24 ساعة، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، العظمى في القاهرة 33 درجة، والصغرى 24 درجة، الإسكندرية 31/21، بورسعيد 29/25، العريش 30/21، طابا 31/24، المنيا 34/23، الوادي الجديد 41/29، الأقصر 41/25، حلايب 34/29

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