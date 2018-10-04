فتاة تنجو من الخطف بورقة منديل

بفضل منديل ورقي استطاعت فتاة أن تنجو من الاختطاف، حيث دونت الفتاة كلمة على المنديل كانت سببًا في انقاذها من مصير مجهول.



فقد تعرضت الشابة التركية والتي تعمل مصففة شعر، للاحتجاز على يد أحد الخاطفين الذي قيد يديها ونقلها من العاصمة أنقرة إلى مقاطعة آيد غربي تركيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية.



وفي أثناء نقلها من أنقرة لآيدن توقف الرجل في محطة بنزين، بينما تمكنت الشابة من إلقاء منديل ورقي صغير مدون عليه باللغة التركية "أنقذني".



وبالفعل اطلع العاملون بالمحطة على المنديل وقاموا بإبلاغ الشرطة على الفور، لتتمكن الشرطة من القبض على الخاطف بعد ساعات قليلة عن طريق رقم السيارة التي منحها العاملون للشرطة.



وفي التحقيقات قال المتهم إن السيدة التي كانت معه هي صديقته، وأنه كان من المفترض أن يتزواجا ولكن عائلتيهما لم تسمح لهم بالزواج، وذهبوا سويًا لإتمام الزواج بعيد عن العائلتين.