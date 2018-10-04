336 مليون دولار إجمالي قيمة صادرات الإسماعيلية من الخضر والفاكهة

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، اليوم، الخميس، أن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية التي تشمل الخضراوات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربية والأجنبية خلال التسعة أشهر الماضية، اعتبارا من أول يناير الى نهاية شهر سبتمبر الماضى، قد بلغ 336.2 مليون دولار وذلك لكمية قدرها 1540568 طنا.



وبلغت قيمة ما تم تصديره من الخضراوات الطازجة والمجمدة 8.3 مليون دولار لكميه قدرها 5385 طنا فى حين بلغ قيمه ما تم تصديره من الفاكهة 219.6 مليون دولار لكمية قدرها 1255290 طنا والمحاصيل الحقلية 108.2 مليون دولار لكميه قدرها 279729 طنا والنباتات الطبيعية والعطرية 66865 دولار لكمية قدرها 163 طنا.



صرح بذلك الدكتور مهندس السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالإسماعيلية.



من جهته، أضاف الدكتور فتحى محروس مدير عام التسويق بمديرية الزراعة، أن إجمالى قيمة ما تم تصديره خلال شهر سبتمبر الماضى فقط بلغ 7.8 مليون دولار لكميه قدرها 1502 طنا وقد شملت أصناف من الفول السودانى والسمسم وفراولة مجمدة ومعجون طماطم وملوخية مجمدة وخضراوات مجمدة وعنب طازج وعصير برتقال وشرائح مانجو ولب جوافة وحناء ناعمة وشمر.



وتم تصديرها إلى دول كل من تركيا والاتحاد الأوروبى وكرواتيا وفلسطين ولبنان وألمانيا والأردن.