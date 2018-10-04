اليوم العالمي للمعلم .. العالم يحتفل به غدًا 5 أكتوبر

اليوم العالمي للمعلم .. يحتفل العالم غدا الجمعة الموافق 5 أكتوبر 2018 ، باليوم العالمي للمعلم.
ويعتبر اليوم العالمي للمعلم بمثابة إحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 1966 والمتعلقة بأوضاع المعلمين.
ويهدف الاحتفال هذا العام إلي انتهاز هذه الفرصة لتذكير المجتمع العالمي بأن "الحق في التعليم يعني الحق في معلم مؤهل"، وكان قد تم اختيار هذا الموضوع للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) ، حيث يتم الاعتراف بالتعليم كحق أساسي، وحق لا يمكن تحقيقه بدون معلمين مؤهلين.