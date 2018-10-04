اليوم العالمي للمعلم .. العالم يحتفل به غدًا 5 أكتوبر

اليوم العالمي للمعلم .. يحتفل العالم غدا الجمعة الموافق 5 أكتوبر 2018 ، باليوم العالمي للمعلم.





ويعتبر اليوم العالمي للمعلم بمثابة إحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 1966 والمتعلقة بأوضاع المعلمين.



