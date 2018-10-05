طريقة عمل السينابون في المنزل بطريقة احترافية

يعتبر السينابون، إحدى أشهى الحلويات العالمية المشهورة، التي تعود أصولها لسويسرا، لكنها اشتهرت عبر سلسلة المخابز الأمريكية "سينابون" وحملت نفس الاسم، وتتكون بشكل أساسي من القرفة والعجين.





مكونات السينابون "لفائف القرفة":



للعجينة:



- 4 أكواب دقيق



- ¼ كوب زبدة.



- ½ كوب حليب



- ½ كوب سكر



- بيضتان



- ملعقتان من الخميرة



- كوب ماء دافئ







للحشوة:



- ملعقة قرفة



- كوب سكر



- ¼ كوب زبدة







طريقة عمل السينابون:



نخلط في وعاء السكر، والخميرة، والماء الدافئ، ونتركهم حتى تعمل الخميرة، ويبرد الماء.

نخلط في وعاء كبير الحليب مع البيض، ثم نضيف إليهما الخميرة.

نضيف الزبدة المذوبة، والملح، ثمّ نخلط جيّدًا حتى تتجانس المكونات.

نضيف الدقيق المحسن كوبًا تلو الآخر على الخليط، ونخفق جيّدًا حتى يتم عجن الخليط جيدًا، ويصبح مرنًا، وإن احتاجت العجينة إلى المزيد من الدقيق نضيف إليها. بعد أن نعجن جيدًا، نترك العجينة في الوعاء ونغطيها بقطعة من القماش حتى يتضاعف حجمها لمدة ساعتين.

نحضر الحشوة في هذه الأثناء، ونحضرها بخلط الزبدة، والسكر، والقرفة حتى يتجانسوا. بعد أن تكون العجينة قد تخمرت وانتفخت نفردها على شكل مستطيل كبير، ثم نفرد عليها الحشوة، مع مراعات ترك الجوانب من دون حشوة حتى يسهل إغلاقها جيّدًا.



نلف العجينة بعد ذلك على شكل حلزوني، ثمّ نقطعها إلى شرائح سميكة. نصف حبات السينابون في صينية مدهونة بالزبدة، ثم نتركها لمدة نصف ساعة أخرى حتى تتخمر مجدّدًا. نخبز السينابون في فرن بدرجة حرارة مئة وثمانين، حتى تصبح ذهبية اللون، وتقدم ساخنةً بعد وضع "صوص السينابون" عليها.



