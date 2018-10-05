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أخبار البلد

وزير الخارجية‬ يسلم ‪رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس وزراء اليابان

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:02 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
أ ش أ
سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" أكدت أهمية تطوير العلاقات الثنائية والترحيب بتدشين آلية الحوار الإستراتيجي بين البلدين.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريح اليوم (الجمعة) إن وزير الخارجية التقى اليوم "شينزو آبي" رئيس وزراء اليابان في مستهل زيارته إلى العاصمة اليابانية طوكيو، والتي يجري خلالها عدة لقاءات مع كبار المسئولين اليابانيين، فضلا عن مشاركته في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد".‬

‪ وأضاف أن وزير الخارجية قام في بداية اللقاء بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الياباني لتهنئته بإعادة إنتخابه، والتأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية والترحيب بتدشين آلية الحوار الإستراتيجي بين البلدين، فضلا عن دعوة رئيس وزراء اليابان لزيارة مصر، وكذلك التطلع لمشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير والذي يعتبر رمزًا للصداقة المصرية اليابانية.‬.

‪وأشار حافظ إلى أن وزير الخارجية سامح شكري أكد خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص مصر على تطويرها في كافة المجالات، حيث استعرض وزير الخارجية ملامح التحول الاقتصادي في مصر، داعيًا الحكومة اليابانية لزيادة مشاركتها في المشروعات الكبرى وتشجيع القطاع الخاص الياباني على الاستثمار في مصر. 

كما أعرب شكري عن رغبة مصر في التنسيق مع الجانب الياباني في الإعداد لمؤتمر "التيكاد" السابع والمقرر عقده العام القادم في أغسطس 2019، وذلك في إطار الرئاسة المصرية اليابانية المشتركة للمؤتمر، وكذا رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي مطلع العام المقبل. كما تناول اللقاء أيضًا مشروعات التعاون المشترك بين مصر واليابان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.‬

‪من جهته، طلب رئيس وزراء اليابان نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، مثمنا العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وحرص بلاده على تطويرها في كافة المجالات، ومؤكدا دعم اليابان لمصر والاقتصاد المصري تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأعرب "شينزو آبي" كذلك عن تطلعه لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة. ووجه الدعوة للرئيس السيسي للمشاركة في قمة "التيكاد" في أغسطس 2019 تحت رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي‬.

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