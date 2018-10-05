ضخ 2951 طن مواد بترولية وطرح 55 ألف اسطوانة غاز بالغربية

أكد وكيل وزارة التموين بالغربية سامح هنداوي أنه تم اليوم الجمعة،ضخ 2951 طن مواد بترولية بالإضافة إلى طرح 55 ألف اسطوانة غاز بقرى ومدن المحافظة.



وأكد وكيل وزارة التموين - في بيان اليوم - توافر جميع السلع التموينية لدى البقالين والمجمعات الاستهلاكية، وجار صرف المقررات التموينية عن الشهر الجارى.



وشدد هنداوى على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على جميع منافذ بيع المواد الغذائية والمجمعات الاستهلاكية وعلى مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة ومستودعات توزيع أسطوانات الغاز المنزلي لمنع التلاعب بالأسعار، محذرًا كل من يتلاعب بالأسعار باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.