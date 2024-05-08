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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات وسلاح.. حملات مكبرة على العناصر الإجرامية بالمحافظات

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن “أسوان – دمياط – الإسكندرية” بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها “7,200 كيلو جرام من مخدر الحشيش- كمية من مخدر الهيروين” بحوزة 4 متهمَين "لأحدهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح نارى، عبارة عن “بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”، وتنفيذ (686) حكما قضائسا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط، تمكنت الحملات من ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها “6,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش- 4 كيلو جرامات من مخدر البانجو -12 كيلو جراما من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين”، وكذا 3 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة (4 متهمين "لـهم معلومات جنائية".

وتمكنت الحملات فى مديرية أمن الإسكندرية من ضبط 2 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهما كمية من مخدر الحشيش بحوزة متهمَين، كما تم ضبط 2 قضية أسلحة بيضاء ضُبط خلالها 2 قطعة سلاح أبيض بحوزة متهمين، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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