بدء الاجتماع 34 للجنة العربية المعنية بالإجراءات والمعلومات الجمركية برئاسة السعودية

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اعمال الاجتماع ( 34) الاجراءات والمعلومات الجمركية برئاسة خالد عبدالعزيز العرج مستشار نائب المحافظ لتسيير التجارة والاستراتيجية بهيئة الزكاة والضريبة والدخل بالمملكة العربية السعودية وبمشاركة ممثلى الادارات الجمركية والجهات المعنية بالدول العربية.

وصرح الدكتور احمد نزار جميل المشرف على ادارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات منها تحديث نقاط الاتصال المعنيين بمتابعة الموضوعات الجمركية الى جانب الدليل الاسترشادي العربي لشروط واجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركيّ في ضوء ملاحظات عدد من الدول العربية بالإضافة إلى مناقشة دليل الأحكام المسبقة المتعلق بالإجراءات والضوابط المتعلقة بصلاحية القرارات الجمركية التي تصدرها منافذ الدخول والإدارات الجمركية في الدولة التي أصدرت هذه الأحكام.