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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأكاديمية العربية تطلق فعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الآلي والابتكارات الذكية

مؤتمر دولي بالأكاديمية
مؤتمر دولي بالأكاديمية العربية

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمحافظة الإسكندرية، المؤتمر الدولي للذكاء الآلي والابتكارات الذكية، خلال الفترة من 12-14 مايو 2024.

ويقام المؤتمر تحت رعاية أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، و وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - الرئيسي بأبي قير بمشاركة وحضور عربي ودولي.

ويأتي المؤتمر  انسجاماً مع رؤية مصر 2030 والتي تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، حيث تعد مواكبة أحدث التقنيات الرقمية وتعزيز الابتكار والبنية التحتية المرنة محركا رئيسا لتحقيق مستقبل مرن ومستدام لصناعة تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الحلول الذكية لمختلف القطاعات الصحية والبيئية والزراعية وقطاعات الطاقة وغيرها.

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ويهدف "المؤتمر الدولي للذكاء الآلي والابتكارات الذكية" إلى توفير منصة للباحثين من الأوساط الأكاديمية والصناعية للانتقاء وتبادل التطورات المتطورة في هذا المجال ، كما يمثل  المؤتمر ملتقىً دولياً وإقليمياً متميزاً لتبادل المعرفة والخبرات ومشاركة الرؤى والنتائج في نظرية ومنهجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والهندسة الطبية الحيوية والابتكارات الذكية وتطبيقات الأمن السيراني والثورة الصناعية الرابعة.


ويستقطب المؤتمر  العديد من المشاركين المحليين والدوليين كما يضم قامات من المتحدثين الدوليين رفيعي المستوى ورؤساء جامعات ومؤسسات تقنية وعلمية والعديد من الباحثين والاستشاريين وقطاع الصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، ويتوقع أن يزيد عدد الحضور عن 400 مشاركاً على المستوي الوطني والإقليمي والدولي.

وأكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج ، ان الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تولي اهتماماً كبيراً بمواكبة التطور في مجالات الذكاء الآلي الثورة الصناعية الرابعة، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، و الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الطبية الحيوية و الأنظمة الذكية و الابتكارات الذكية في المجالات الهندسية المتباينة البيانات الضخمة، والتنمية المستدامة،  نظرا لدورها الهام والحيوي في عملية التنمية التكنولوجية والاقتصادية والبينية .

الاسكندرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحمد أبو الغيط الأكاديمية العربية الهندسة الطبية الحيوية الثورة الصناعية الرابعة الدكتور عمرو طلعت

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