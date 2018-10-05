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اقتصاد

أسهم أوروبا تهبط مع ارتفاع العائد على السندات الأمريكية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:42 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
رويترز
فتحت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم الجمعة مع استمرار أثر ارتفاع العائد على السندات الأمريكية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تقرير بيانات الوظائف الأمريكية لتسليط بعض الضوء على ما إذا كانت ستكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة.

والعائد على السندات الأمريكية عند أعلى مستوى في سبع سنوات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0738 بتوقيت جرينتش. كما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة.

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