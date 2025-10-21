إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة فى الخارجة ومناشدة للمرشحين بالالتزام بالقانون

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد حملة لإزالة الدعاية الانتخابية غير المرخصة التي وُضعت في عدد من شوارع المدينة، وذلك حرصًا على تطبيق القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وضمان المظهر الحضاري للشوارع.

القصة الكاملة

جاءت الحملة تحت إشراف المهندس أحمد عطية مدير الإدارة الهندسية، والمهندس محمد عبداللاة مدير المرافق، وبحضور المهندس محمد عبد الحكيم مدير وحدة الإعلانات بالمركز، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفات وإزالة جميع الإعلانات التي لم تحصل على تراخيص مسبقة.



وناشدت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الخارجة المرشحين لانتخابات مجلس النواب بسرعة التوجه إلى المركز لاستخراج التصاريح اللازمة قبل وضع أي مواد دعائية، مؤكدة أن أي دعاية تُنفّذ دون ترخيص رسمي سيتم إزالتها فورًا، تطبيقًا للقانون وحفاظًا على المظهر العام للمدينة.