ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي بأعضاء مجلس النواب لبحث مطالبهم وحلها

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:40 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي -وائل شاهين
استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعضاء مجلس النواب عن مراكز( أبو حماد – فاقوس – الحسينية ) لإستعراض مشاكل دوائرهم ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة، والعمل على إزالة المعوقات أمام تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء منها طبقًا للتوقيتات المحددة، ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أهمية التنسيق بين أعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولدفع عجلة العمل للإنتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بكل مركز ومدينة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين .

ترشيحاتنا

انخفاض درجة الذهب الخام بمنجم السكري والشركة تقلل الإنتاج

فوز نادية مراد والطبيب الكونغولي دنيس موكويجي بجائزة نوبل للسلام

المبشع والقصاص والضريبي.. كيف يتحاكم أهل سيناء فيما بينهم؟

مراسل سابق للجزيرة: قطر في طليعة الدول المتجسسة على الأجانب

السلطان قابوس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

أول رد فعل من كريستيانو رونالدو على اتهامه بالاغتصاب

أهم نتائج وأهداف مباريات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.. فيديو

15 عاما سجنا لرئيس كوريا الجنوبية السابق بتهم فساد

أحدث صور لـ ريم رأفت ملكة جمال مصر 2018 بعدسة عاشور

إصابة 320 في تصادم قطارين في جنوب أفريقيا

مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

داعية: الوصول لطاعة المولى غير مرتبط بالصلاة فقط ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

أثارت ذعر السعوديين .. جثة مربوطة بسرير وسط الطريق العام.. فيديو وصور

احتراق 18 سيارة بعد انقلاب ناقلة ديزل في تبوك بالسعودية

سيد زكريا.. أسد سيناء قتل كتيبة من جيش العدو بمفرده وأخفت إسرائيل قتله 23 عاما.. فيديو وصور

إصابة 320 في تصادم قطارين في جنوب أفريقيا

بالتفاصيل.. حقيقة مقتل جمال خاشقجي في إسطنبول

شوقي يعلق على الاستقالات الأخيرة داخل ديوان التربية والتعليم.. فيديو

جريمة الخميس.. عروس تنتحر عقب زواجها بـ 10 أيام بسبب خلافات مع زوجها.. وعامل نظافة يستدرج طفلة لهتك عرضها بمدرسة بأكتوبر.. وطبيب بشري يخوض امتحان مادة الجراحة بدلا من طالب خليجي

تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم .. فيديو

اليوم.. غزة تستعد لجمعة الثبات والصمود..والاحتلال يعزز قواته

موقف محرج لترامب أثناء صعوده الطائرة الرئاسية.. فيديو

سجن رئيس كوري جنوبي سابق 15 عاما في اتهامات بالفساد

فوز نادية مراد والطبيب الكونغولي دنيس موكويجي بجائزة نوبل للسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنمية المحلية تحتفل بتدريب 108 من رؤساء المراكز والمدن على الإدارة الحديثة ..صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

النقل: غدا انطلاق أول تطبيق على المحمول لحجز مقاعد القطارات.. فيديو وصور

مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

ريم البارودي بإطلالة جذابة من توقيع أحمد عبد الله.. صور

فيديو

التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من مسجد بلاط الكبير بالوادى الجديد.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
شاهد .. شرح مبسط لاستخدام أبليكيشن حجز مقاعد القطارات بالسكة الحديد
داعية: الوصول لطاعة المولى غير مرتبط بالصلاة فقط ..فيديو
مدير متحف الآثار بالإسكندرية: نواجه أزمة في تمويل ترميم القصور.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟