محافظ الشرقية يلتقي بأعضاء مجلس النواب لبحث مطالبهم وحلها

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعضاء مجلس النواب عن مراكز( أبو حماد – فاقوس – الحسينية ) لإستعراض مشاكل دوائرهم ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة، والعمل على إزالة المعوقات أمام تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء منها طبقًا للتوقيتات المحددة، ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.



وأكد محافظ الشرقية أهمية التنسيق بين أعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولدفع عجلة العمل للإنتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بكل مركز ومدينة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين .