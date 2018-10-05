بدء توافد ضيوف مهرجان مالمو للسينما العربية إلى مقر حفل الافتتاح

بدأ توافد عدد من صناع الأفلام والنجوم إلى مقر افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، والذي يقام وسط حضور مصري طاغٍ، سواء على مستوى الأفلام أو لجان التحكيم وحتى التواجد الصحفي والإعلامي.



المهرجان يستضيف مصر فى دورة هذا العام كـ"ضيف شرف"، كما يفتتح دورته بالفيلم المصرى "طلق صناعى" للمخرج خالد دياب، وهو من بطولة حورية فرغلى، ماجد الكدوانى، وسبق عرضه فى الدورة الـ14 من مهرجان دبى السينمائى الدولى ببرنامج ليال عربية.



ويستهدف مهرجان مالمو للسينما العربية عرض أفلام من مختلف الجنسيات العربية للجاليات المقيمة بالسويد، والتي يصل عددها إلى نحو 175 جنسية مختلفة، ويجذب سنويًا آلاف صناع السينما من المخرجين والممثلين والمنتجين ومحبي السينما في جميع أنحاء العالم.