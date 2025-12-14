قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب بايرن ميونيخ: أتمني تتويج الكونغو بلقب أمم إفريقيا
تصاعد حالات التخلف عن سداد قروض الطلاب في أمريكا إلى 9 ملايين مقترض
اليوم.. مباراة منتخبي مصر واليابان للناشئين وديا
انطلاق مسابقة كأس الأزهر للتعليم عبر مبادرة «معًا نتعلّم» .. الثلاثاء المقبل
الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الكحة في الشتاء.. تعرّف عليها
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد «ألافيس» في الدوري الإسباني
أمن الغربية يحرر 111مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات
بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
كأس عاصمة مصر.. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا
ميزات احترافية جديدة تطلقها أوبو في هواتفها.. تعرف عليها
توروب يكشف ملامح مشروعه مع الأهلي : دعم الشباب أولًا.. ولا مكان للاعب لا يدافع.. والبطولات هدف لا يقبل النقاش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يتابع تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز جهينة

جانب من المشروعات بسوهاج
جانب من المشروعات بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة،  بالتنسيق مع الجهات المعنية، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، والعمل على تذليل أي معوقات قد تعترض سير العمل.

محافظة سوهاج

وشملت المتابعة أعمال استكمال تغطية ترعة جهينة بطول 200 متر، إلى جانب متابعة الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي بقرية عنيبس، ومحطة صرف صحي نجع عبد الكريم.

وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من كافة الأعمال، مع مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق المعايير الفنية المطلوبة في التنفيذ، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويلبي تطلعات أهالي مركز جهينة.

ومن جانبه، أوضح عامر آدم رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه يتم تنفيذ توجيهات محافظ سوهاج من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال تغطية الترعة، بالتنسيق مع مديرية الري بسوهاج.

وتنفذ الأعمال بالجزء الممتد من التقاطع مع مدخل نجع الدوير جنوبًا بطول 200 متر، مشيرا  إلى أنه تم تسليم الموقع في 26 أكتوبر 2025، وجاري الانتهاء من المشروع في 1 مارس 2026، وقد بلغت نسبة التنفيذ 90% حتى الآن.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرا مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، لمتابعة أعمال مد خطوط شبكة الصرف الصحي بقرية عنيبس، والتي تُنفذ حاليًا بمنطقة مباني عنيبس بمحيط المحطة رقم (5).

وبلغت بنسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها 75%، وتم توريد الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 90%، فيما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الشبكات وخط الطرد 85% حتى الآن، ومن المنتظر نهو الأعمال في يونيو 2026، مشيرا أنه جاري إجراء الاختبارات اللازمة بمعرفة الهيئة.

كما أشار إلى متابعة الأعمال بمحطة صرف صحي نجع عبد الكريم، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها 79%، وتم توريد الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 90%.

بينما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الشبكات وخط الطرد 80% حتى الآن، ومن المتوقع نهو الأعمال في يونيو 2026، مع استمرار إجراء الاختبارات الفنية اللازمة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج مشروعات محافظة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الطماطم

بسبب السوسة .. تحذير رسمى من أزمة فى محصول الطماطم خلال أسابيع

تغيرات جديدة.. أسعار سبائك الذهب في مصر وفق آخر تحديث

تغيرات جديدة .. أسعار سبائك الذهب بمصر في آخر تحديث

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد