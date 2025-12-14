محافظ سوهاج يتابع تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز جهينة

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، والعمل على تذليل أي معوقات قد تعترض سير العمل.

محافظة سوهاج

وشملت المتابعة أعمال استكمال تغطية ترعة جهينة بطول 200 متر، إلى جانب متابعة الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي بقرية عنيبس، ومحطة صرف صحي نجع عبد الكريم.

وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من كافة الأعمال، مع مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق المعايير الفنية المطلوبة في التنفيذ، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويلبي تطلعات أهالي مركز جهينة.

ومن جانبه، أوضح عامر آدم رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه يتم تنفيذ توجيهات محافظ سوهاج من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال تغطية الترعة، بالتنسيق مع مديرية الري بسوهاج.

وتنفذ الأعمال بالجزء الممتد من التقاطع مع مدخل نجع الدوير جنوبًا بطول 200 متر، مشيرا إلى أنه تم تسليم الموقع في 26 أكتوبر 2025، وجاري الانتهاء من المشروع في 1 مارس 2026، وقد بلغت نسبة التنفيذ 90% حتى الآن.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرا مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، لمتابعة أعمال مد خطوط شبكة الصرف الصحي بقرية عنيبس، والتي تُنفذ حاليًا بمنطقة مباني عنيبس بمحيط المحطة رقم (5).

وبلغت بنسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها 75%، وتم توريد الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 90%، فيما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الشبكات وخط الطرد 85% حتى الآن، ومن المنتظر نهو الأعمال في يونيو 2026، مشيرا أنه جاري إجراء الاختبارات اللازمة بمعرفة الهيئة.

كما أشار إلى متابعة الأعمال بمحطة صرف صحي نجع عبد الكريم، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها 79%، وتم توريد الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 90%.

بينما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الشبكات وخط الطرد 80% حتى الآن، ومن المتوقع نهو الأعمال في يونيو 2026، مع استمرار إجراء الاختبارات الفنية اللازمة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.