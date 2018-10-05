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الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:05 م
صدى البلد
محمد علي
في مكان لا يصدق أحد وجوده في هذا العالم كأنه قطعة من الجنة، كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن جزيرة خيالية، على مساحة 5 أفدنة في فيجي.

وقالت الصحيفة إن الجزيرة يوجد بها فندق للبيع بمبلغ زهيد بالنسبة لأسعار الفنادق الساحلية في العالم، بمبلغ 5.27 مليون يورو.

واعتبرت ديلي ميل الجزيرة (توبيرا آيلاند) قطعة من الجنة، وهي تضم منتجعًا استوائيًا، وتعد الجزيرة من أكبر جزر فيجي، وتضم مساحات خضراء وأشجار ونخيل على الشواطئ الرملية البيضاء.

ويضم المنتجع 16 مبنى للضيوف بالإضافة إلى "سبا" ومطعم ومتجر وملعب جولف على الشاطئ يمكن رؤيته فقط عند انخفاض المد، ويعد المنتجع الذي يعود تاريخه لخمسين عامًا، من بين الأجمل في العالم.

وختمت الصحيفة بقولها: "إن منتجع توبيروا آيلاند هو صورة لما يحب عشاق الرفاهية أن يعيشوه بشكل يعد الأفضل في العالم، فكل شيء في هذا المنتجع نظيف، فيما حدث الملاك جميع البنى التحتية للمنتجع الأجمل في العالم.
الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور
الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور
الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور
الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور
الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

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