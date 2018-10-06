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محافظات

محافظ كفر الشيخ: علينا استلهام روح أكتوبر في مضاعفة جهود التنمية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:44 ص
الدكتور إسماعيل عبد
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
دعا الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أجهزة المحافظة إلى استلهام انتصارات أكتوبر المجيدة في مضاعفة جهود التنمية وبناء الشخصية المصرية وتحسين جودة الحياة لأبنائها.

وقدّم محافظ كفر الشيخ، التحية لأبطالنا البواسل وشهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة الأبطال ورجال الشرطة البواسل الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل وطنهم فنالوا شرف الشهادة وكانوا عند ربهم أحياء يرزقون.

وقال المحافظ، إن حرب أكتوبر المجيدة تعد واحدة من أعظم الانتصارات في العالم، التي غيرت وجه مصر الحضاري والتاريخي، دفاعًا عن أرض وكرامة الشعب المصري العظيم والأمة العربية.

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