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رياضة

كريستيانو رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام أودينيزي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:02 م
لاعبو يوفنتوس
لاعبو يوفنتوس
حسن العمدة
أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة أودينيزي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وشهدت تشكيلة البيانكونيري تواجد ثلاثي هجومي يتكون من باولو ديبالا، ماريو ماندزوكيتش وكريستيانو رونالدو.

وجاءت تشكيلة الفريقين كالتالي:

يوفنتوس: تشيزني، كانسيلو، بونوتشي، كيلليني، أليكس ساندرو، بنتانكور، بيانيتش، ماتويدي، ديبالا، ماندزوكيتش ورونالدو.

أودينيزي: سكوفيت، لارسين، نويتينك، سامير دي سوزا، تروست-إيكونج، بيهرامي، باراك، فوفانا، ماندراجورا، دي بول، لاسانيا.

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