عاشور ومحسن يكتفيان بتدريبات الجيم بمران الأهلي

أكتفي حسام عاشور وصلاح محسن، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات تأهيلية وبدنية في «الجيم» بشكل منفرد؛ بسبب الإصابة والتي تبعدهم عن لقاء الغد أمام الاتحاد.



ويعاني محسن من الإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية، بينما يعاني عاشور من إجهاد في العضلة الضامة.



وغاب الثنائي عن المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية على مدار اليومين الماضيين، وخضعا لجلسات علاج طبيعي للتعافي من الإصابة.



ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا الأحد، ضمن إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.