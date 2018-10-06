ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

علي جمعة يوضح حكم تسمية الأبناء بصفات الله

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:06 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول حكم تسمية الأبناء بأسماء وصفات الله سبحانه وتعالى.

وقال "جمعة"، خلال لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن هناك أسماء تختص بالله ولا يمكن إطلاقها على غيره وهى منصوص عليها، منها "الله، الرحمن، الخالق، الرزاق، الجبار"، ويجوز الاشتقاق من صفات الله أسماءً.

وأضاف المفتي السابق": كان الرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ"، وكان يقول أيضًا: "اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ: أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي".

ترشيحاتنا

الأطفال يستقبلون ميلانيا ترامب في مطار القاهرة

ننشر صور مزارع النخيل المتفحمة بالوادي الجديد

الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال

والدة كريستيانو رونالدو توجه رسالة لنجلها

ننشر تفاصيل القرعة النهائية لدور الـ16 فى بطولة كأس زايد للأندية العربية

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وقرينته بميلانيا ترامب.. صور

ننشر أول صور لكأس السوبر المصري السعودي

الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان ميلانيا ترامب بقصر الاتحادية..صور

موقف غامض من تركيا بعد تصريح بن سلمان واختفاء جمال خاشقجي

بدء حجز مقاعد القطارات بالهاتف المحمول.. تعرف على التفاصيل

تفاصيل قتل مسن بـ 20 طعنة على يد المسيخ الدجال بمدينة 6 أكتوبر

تركيا تتحرك رسميا لحل لغز اختفاء جمال خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"كرستى "من كلية التجارة إلى فنانة فى "مكياج الرعب ".. صور

أثناء زيارتها لمصر.. ميلانيا ترامب تتصدر تويتر .. فيديووصور

وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وقرينته بميلانيا ترامب.. صور

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

فيديو

كلنا واحد .. قافلة طبية للكشف على المواطنين بالمجان فى المحافظات.. فيديو
محافظ القليوبية يترجل من سيارته ليشكر لأسرة ألقت القمامة فى الصندوق..صور
ضبط 2 طن بانجو بـ سيارة نقل تعبر معدية القنطرة.. فيديو
يسري الشماع: قرار الإطاحة بالإخوان يعادل في خطورته قرار العبور
4 علامات خطيرة تدل على حدوث تشوهات داخلية للرضيع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟