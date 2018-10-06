علي جمعة يوضح حكم تسمية الأبناء بصفات الله

ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول حكم تسمية الأبناء بأسماء وصفات الله سبحانه وتعالى.



وقال "جمعة"، خلال لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن هناك أسماء تختص بالله ولا يمكن إطلاقها على غيره وهى منصوص عليها، منها "الله، الرحمن، الخالق، الرزاق، الجبار"، ويجوز الاشتقاق من صفات الله أسماءً.



وأضاف المفتي السابق": كان الرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ"، وكان يقول أيضًا: "اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ: أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي".