ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

VAR تمنح الهلال الهدف الأول أمام الزمالك بكأس السوبر المصري السعودي..فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:51 م
صدى البلد
نور عادل
قرر الحكم الألماني، إحتساب هدف لصالح فريق الهلال السعودي الأول في مرمى فريق الزمالك بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي في إطار مباراة كأس السوبر المصري السعودي.

وعاد الحكم إلى تقنية الـ VAR وذلك للاحتكام إلى كرة خطيرة أخرجها الحارس محمود عبدالرحيم جنش من داخل المرمى.

وكان الهلال تأخر بهدفين نظيفين بالشوط الأول أمام الزمالك.

ترشيحاتنا

يوفنتوس يتقدم على أودينيزي بصاروخية رونالدو ورأسية روديجو.. فيديو

الملازم أول احتياط محمد نور الدين يروي قصة 134 يوما من بطولات حصار نقطة كبريت ..صور

الأهلي يهنئ الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

حمدي النقاز يخطف الهدف الأول للزمالك فى مرمى الهلال السعودي.. فيديو

تشكيل الزمالك لمواجهة الهلال في السوبر المصري السعودي

هاني شاكر ينشر صورته بالزي العسكري احتفالًا بانتصارات أكتوبر

أردوغان ينقلب على شركة أمريكية ويأمر وزراءه بوقف التعامل معها

والدة كريستيانو رونالدو توجه رسالة لنجلها

الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وقرينته بميلانيا ترامب.. صور

موقف محرج لمراسلة تلفزيونية على الهواء.. والمذيع يدخل فى نوبة ضحك.. فيديو

شاهد... محافظ القليوبية يشارك في إسعاف مصابي حادث تصادم علي طريق بنها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

ملكة جمال مصر 2018 في ضيافة صدى البلد .. صور

قرينة الرئيس السيسي في وداع ميلانيا ترامب بمطار القاهرة...صور

حفلة تخرج كليات جامعة MSA University دفعة 2017 - 2018.. صور

"كرستى "من كلية التجارة إلى فنانة فى "مكياج الرعب ".. صور

فيديو

أحمد فؤاد سليم يكشف ثغرة أسقطت الإسرائيليين أثناء حرب أكتوبر
أحمد موسي: بعرض صور الأسري الإسرائيليين عشان أنكد عليهم
ريال مدريد يواصل نزيف النقاط بعد خسارة على يد ألافيس فى الوقت القاتل..فيديو
VAR تمنح الهلال الهدف الأول أمام الزمالك بكأس السوبر المصري السعودي..فيديو
الزمالك يخطف الهلال بهدفين في الشوط الأول ضمن السوبر المصري السعودي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟