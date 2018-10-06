VAR تمنح الهلال الهدف الأول أمام الزمالك بكأس السوبر المصري السعودي..فيديو

"خريبين حبيب الهلاليين"..

عمر يسجل هدف الهلال الأول بعد دخوله أرضية الملعب#السوبر_السعودي_المصري#الهلال_الزمالك #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/tznera5Gx3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 6, 2018

قرر الحكم الألماني، إحتساب هدف لصالح فريق الهلال السعودي الأول في مرمى فريق الزمالك بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي في إطار مباراة كأس السوبر المصري السعودي.وعاد الحكم إلى تقنية الـ VAR وذلك للاحتكام إلى كرة خطيرة أخرجها الحارس محمود عبدالرحيم جنش من داخل المرمى.وكان الهلال تأخر بهدفين نظيفين بالشوط الأول أمام الزمالك.