ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس طبيب وعاطل لاتهامهما بترويج مستندات حكومية مزورة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 04:22 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد العيسوي
قررت النيابة العامة، حبس طبيب وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لاتهامهم بترويج مستندات حكومية مزورة مقابل حصولهما على أموال من المواطنين.

كانت قوة أمنية من مباحث المرور بالقاهرة تمكنت من ضبط عاطل حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على 4500 ورقة مالية فئة 100 دولار بإجمالي مبلغ 450 ألف دولار أمريكي مقلدة و5 أختام لشعار الجمهورية ومستندات حكومية جميعها مزور.

وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، كما اعترف بحيازته الدولارات المزورة وباقي المضبوطات بقصد تزوير المحررات الرسمية والمستندات الحكومية وترويجها على عملائه.

وأضاف أنه تحصل على المضبوطات من " طبيب " حيث تم بإرشاد ضبط الأخير وبحوزته اسكنر وجهاز كمبيوتر "لاب توب" (محمل عليه أختام وأكلاشيهات منسوب صدورها لجهات رسمية وحكومية مختلفة وكذا شعار الجمهورية).

ترشيحاتنا

بث مباشر.. افتتاح الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين بمشاركة مصر

بايرن ميونيخ يسقط بثلاثية أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في البوندسليجا..فيديو

خالد بيومي يهنئ الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي

حكم البكاء على الميت

الأهلي يمدد عقد الشناوي 3 سنوات ويرفعه إلى 4.5 مليون جنيه في الموسم.. فيديو

الخياط: تشغيل محطة إنتاج كهرباء بالخلايا الشمسية فى أسوان منتصف 2019

المصارف العربية: صندوق النقد أشاد بأداء البنوك المصرية في النمو

تعرف على صاحب نقل وقائع حرب أكتوبر العظيمة للمصريين أنطوان فارس..فيديو

بعد فوز الزمالك على الهلال.. السوبر السعودي المصري يتصدر تويتر الخليج

انتحار رجل أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة جامعة القاهرة

قرقاش: استغلال قطر تصريحات ترامب ضد السعودية دليل على غياب الحكمة

وزيري: زيارة ميلانيا ترامب ترويج للسياحة المصرية بشكل مختلف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

ملكة جمال مصر 2018 في ضيافة صدى البلد .. صور

فيديو

إتيكيت تناول السمك والجمبري بالشوكة والسكينة
مدرب كوم حمادة: مدافع الأهلي الجديد لديه ميزة لا يملكها أحمد حجازي.. فيديو
تامر الشهاوى يكشف تفاصيل اجتماع مصر وسوريا للاتفاق على حرب 73
محمود علاء: الهلال فريق محترم وفخور بوجودي فى الزمالك.. فيديو
تامر الشهاوى: القوات المسلحة بريئة من نكسة 67

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟