حبس طبيب وعاطل لاتهامهما بترويج مستندات حكومية مزورة

قررت النيابة العامة ، حبس طبيب وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لاتهامهم بترويج مستندات حكومية مزورة مقابل حصولهما على أموال من المواطنين.





كانت قوة أمنية من مباحث المرور بالقاهرة تمكنت من ضبط عاطل حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على 4500 ورقة مالية فئة 100 دولار بإجمالي مبلغ 450 ألف دولار أمريكي مقلدة و5 أختام لشعار الجمهورية ومستندات حكومية جميعها مزور.





وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، كما اعترف بحيازته الدولارات المزورة وباقي المضبوطات بقصد تزوير المحررات الرسمية والمستندات الحكومية وترويجها على عملائه.



