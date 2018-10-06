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رياضة

مدير الكرة بالزمالك: استحواذ الهلال لم يفِد والأهم النتيجة.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:37 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك ان النتيجة والفوز على فريق الهلال في السوبر المصري السعودي أهم من الإستحواذ.

وقال حافظ في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "المباراة كانت صعبة وكبيرة، كنا نواجه فريقا كبيرا يملك نجوما كبيرة وقدموا أداء قويا في ارض الملعب".

وتابع:"الهلال استحوذ على المباراة لمدة 25 دقيقة وكان هناك توفيق لجنش خلال اللقاء، ولكن في الأول والآخر الزمالك استغل الماتش وهذه هي كرة القدم، النتيجة هي الأهم، الاستحواذ مش بيفيد حاجة".

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