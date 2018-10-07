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أخبار البلد

صور جديدة لـ ميلانيا ترامب أمام الأهرامات

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:26 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
نشرت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط عبر حسابتها بموقعي تويتر وإنستجرام صورا تجمعها بميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الأهرامات، مصحوبة بتعليق السيدة الأولى لأمريكا في الأهرامات اليوم.

واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط والدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم، ميلانيا قرينة الرئيس الأمريكي في منطقة اهرامات الجيزة، واستمرت الزيارة حوالي ساعة بدأت بزيارة تمثال أبو الهول، واستعمت لشرح مديرة المعونة الأمريكية بالقاهرة لمشروع تخفيض المياه الجوفية، وشرح د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار الناحية التاريخية لأبو الهول ومشروع ترميمه.

واصطحب د. العناني قرينة الرئيس الأمريكي في جولة عند منطقة البانوراما لإطلاعها علي جمال القاهرة ومنطقة أهرامات الجيزة ومشروع تطوير الهضبة، وحرص العناني علي شكر ميلانيا ترامب علي الزيارة، وقام بدعوتها لزيارة مصر مرة اخرى لفترة أطول للاستمتاع بآثار مصر وزيارة صعيد مصر والتعرف اكثر علي حضارتها الفريدة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط الى أهمية الزيارة التي تبعث برسالة الى العالم بأن مصر بلد أمن وأمان، وقالت إن زيارة شخصية من أهم الشخصيات العالمية مثل قرينة الرئيس الامريكي لمنطقة الأهرامات الاثرية ،يعد أكبر دعاية لمصر وسيساهم بالتأكيد في زيادة اعداد السياحة، ودعت وزيرة السياحة قرينة الرئيس الامريكي الي زيارة مدن سياحية أخري في زياراتها المقبلة.

وتقدمت الوزيرة بالشكر لقرينة الرئيس الامريكي لانها أصبحت الآن خير سفير للسياحة المصرية، ثم زارت ميلانيا هرم خوفو حيث اصطحبها أشرف محيي مدير اثار الهرم في جوله داخل الهرم.
صور جديدة لـ ميلانيا ترامب أمام الأهرامات
صور جديدة لـ ميلانيا ترامب أمام الأهرامات

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