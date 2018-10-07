الأهلي فى مواجهة صعبة أمام الاتحاد بالدوري الممتاز

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة قوية عندما يستضيف الاتحاد السكندرى اليوم بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.



ويسعى أبناء القلعة الحمراء بقيادة المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو قمة المسابقة خاصة فى ظل المنافسة الكبيرة التى يلقاها الأهلى خلال الموسم الجارى نتيجة المستويات الجيدة التى ظهر عليها العديد من الأندية.



وفى المقابل يدخل الاتحاد السكندرى المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز تحت قيادة مدربه المخضرم حلمى طولان.



ويمتلك الأهلي 11 نقطة محتلا بها المركز السابع بينما يقع الاتحاد فى المركز الـ10 بنفس الرصيد من النقاط.