ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الداخلية تواصل حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:40 م
صورة أرشيفية - إزالة
صورة أرشيفية - إزالة تعدي
مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل، حيث قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمسطحات المائية ومنافع الرى والصرف.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عن تأمين تنفيذ (50) قرار إزالة تعديات على "الأراضى الزراعية، منافع الرى والصرف" بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية عن تأمين تنفيذ (14) قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة وفى مديرية أمن السويس تم تأمين تنفيذ (27) قرار إزالة حالات تعد متنوعة وفى مديرية أمن الإسماعيلية تم تأمين تنفيذ (24) قرار إزالة حالات تعد متنوعة.

وفى مديرية أمن كفر الشيخ تم تأمين تنفيذ (15) قرار إزالة حالات تعد متنوعة وفى مديرية أمن الغربية تم تأمين تنفيذ (80) قرار إزالة حالات تعدى متنوعة وفى مديرية أمن القليوبية: تم تأمين تنفيذ (15) قرار إزالة حالات تعد متنوعة وفى مديرية أمن البحيرة تم تأمين تنفيذ (33) قرار إزالة حالات تعد متنوعة.

ونجحت مديرية أمن المنوفية من تأمين تنفيذ (58) قرار إزالة حالات تعدى متنوعة وفى مديرية أمن الشرقية تم تأمين تنفيذ (35) قرار إزالة تعديات متنوعة وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ (31) قرار إزالة تعديات متنوعة وفى مديرية أمن الأقصر تم تأمين تنفيذ (33) قرار إزالة تعديات متنوعة وفى مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ (4) قرارات إزالة تعديات متنوعة وفى مديرية أمن سوهاج تم تأمين تنفيذ (56) قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة وفى مديرية أمن المنيا تم تأمين تنفيذ (202) قرار إزالة تعديات متنوعة وفى مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ (20) قرار إزالة تعديات متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، والتعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

ترشيحاتنا

صنداي تايمز: بريطانيا تعزز قدراتها لشن هجمات سيبرانية على روسيا

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة لها

المتهمة بسرقة شقة: وضعت أقراصا مخدرة داخل مشروب واستوليت على 1200 جنيه

ليفربول يلهب حماس محمد صلاح قبل لقاء مانشستر سيتي.. فيديو

مجازاة الرئيس القانوني ومديري التحقيقات والقضايا بمطاحن مصر الوسطى

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

لليوم الثاني على التوالي.. رد ولي العهد على ترامب في صدارة اهتمام الإعلام السعودي.. صحف المملكة تبرز زيارة سيدة أمريكا الأولى لـ مصر.. وتكشف حقيقة الاتهامات التركية العارية عن مقتل خاشقجي

الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الشتاء

رغيف العيش يثير أزمة في تركيا والمخابز تتوقف عن العمل

السودان يعلن سعرا جديدا لصرف العملة

ليفربول يخطط لفض شراكة الصدارة مع مانشيستر سيتي في الدوري الإنجليزي

طرح الإعلان الـ 10 للإسكان الاجتماعى خلال أيام ومراجعة الأسعار والدعم والدخل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية استفادة السينمائيين العرب من دعم شمال أوروبا بمهرجان مالمو

مبتحبش تلبس الجاكيت.. ميلانيا ترامب ارتدت هذا الاستايل 25 مرة منذ دخولها البيت الأبيض.. صور

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

فيديو

الفيروسات الكبدية: 890 ألف عملية فحص منذ انطلاق المبادرة
نصر سالم: المرحلة القادمة قهر لكل التحديات في مصر.. فيديو
التموين تطمئن المواطنين حول تحديث البطاقات التموينية
عمرو البسطويسي يؤكد استمرارية القوافل الطبية بشكل دوري لسيناء.. فيديو
ريم أشرف: أحلم بلقاء الرئيس السيسى وأهديه إنجاز أطول غطسة في العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟