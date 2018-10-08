السراج يجري تغييرات وزارية جديدة في الحكومة الليبية

أقر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج تغيير ثلاثة من الوزراء الأساسيين في حكومته، وذلك في وقت يحاول فيه تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد منذ عام 2011.



ونشرت صفحة حكومة الوفاق الوطني على فيسبوك منشور جديد كشف عن تعيين فتحي باش آغا وزيرًا للداخلية.



ويعد باش آغا، النائب في البرلمان المنتخب ينحدر من مدينة مصراته التي توجد بها مجموعات مسلحة قوية.



وجاء هذا التغيير بعد معارك استمرت لشهر في جنوب العاصمة الليبية حتى نهاية سبتمبر الماضي بين مجموعات مسلحة متنافسة بعضها موال للحكومة.



وشملت التعديلات أيضًا وزارة الاقتصاد والصناعة، ووزارة المالية. وتولى فرج عبد الرحمن بومطاري وزارة المالية محل أسامة حمد، في حين تولى وزارة الاقتصاد السفير الليبي السابق في الهند علي العيساوي الذي كان عضوا في المجلس الوطني الانتقالي، وحل محل ناصر الدرسي.



