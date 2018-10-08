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أخبار العالم

بومبيو: زعيم كوريا الشمالية سيسمح للمفتشين الدوليين بدخول المواقع النووية والصاروخية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:59 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو " إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مستعد للسماح للمفتشين الدوليين بدخول المواقع النووية والصاروخية ".

وأضاف بومبيو - في تصريح مقتضب ، أورده راديو ( سوا ) الأمريكي اليوم الاثنين - أن المفتشين سيزرون المنشآت لاختبار المحركات والصواريخ ، و موقع بونجي-ري للتجارب النووية ، بمجرد اتفاق الجانبين على اللوجستيات .

وأكد الوزير أن الجانبين يقتربان جدا من الاتفاق على تفاصيل القمة الثانية التي اقترح عقدها زعيم كوريا الشمالية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

من جانبه .. قال ستيفن بيجان المبعوث النووي الأمريكي الجديد - الذي كان يرافق بومبيو في زيارته أمس لكوريا الشمالية - إنه عرض لقاء نائب وزير خارجية كوريا الشمالية لبحث المواعيد والأماكن المحددة .

وكانت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية قد قالت، في وقت سابق، " إن كيم جونج أون وصف محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأنها مثمرة ورائعة.

وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، "إن كيم وبومبيو اتفقا على ترتيب لقاء قمة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أقرب وقت ممكن ، وبحثا احتمال مراقبة الولايات المتحدة خطوات بيونغ يانغ نحو نزع السلاح النووي".

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