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المسماري: تسليم هشام عشماوي إلى مصر بعد إنهاء التحقيقات

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:08 م
الإرهابي هشام عشماوي
الإرهابي هشام عشماوي
على صالح
كشف المتحدث العسكري الليبي، عن أن تسليم الإرهابى هشام عشماوي، أحد أخطر المطلوبين أمنيا، إلى مصر سيتم بعد أن تنتهي أجهزة الأمن الليبية من تحقيقاتها.

وقال العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، وفقا لبيان عسكري، اليوم الاثنين، إن قوات شرق ليبيا ألقت القبض على ضابط الصاعقة السابق المفصول من الجيش المصري، هشام عشماوي، زعيم تنظيم المرابطون الإرهابي الموالي للقاعدة في ليبيا، والذي تتهمه مصر بالوقوف وراء عدد من الهجمات الإرهابية.

وأضاف إن عشماوي اعتقل في درنة حيث تقاتل قوات الجيش الوطني الليبي عناصر الجماعات الإرهابية، وأنه من المحتمل تسليم عشماوي إلى مصر بعد أن تنتهي أجهزة الأمن الليبية من تحقيقاتها.

ونشر الجيش الوطني الليبي، فور العملية الأمنية التي دارت في مدينة درنة، شرق ليبيا، اليوم، مجموعة صور للإرهابي عشماوي يظهر فيها والدماء تغطي وجهه.

وأكد مصدر عسكري اليوم، واقعة إلقاء القبض على عشماوي في ليبيا، دون مزيد من التفاصيل.

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