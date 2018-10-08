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أخبار العالم

ترامب يعلق على إقالة نائب وزير العدل بسبب تقرير نيويورك تايمز

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:50 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه لا يعتزم إقالة رود روزنستاين نائب وزير العدل الأمريكي، المسؤول عن التحقيق الاتحادي في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وانتشرت تكهنات بأن ترامب قد يقيل روزنستاين، الذي انتقده ترامب علي تويتر، بعدما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه أدلى بتعليقات بشأن صلاحية ترامب لتولي المنصب.

وأضاف ترامب ردا على سؤال صحفي عما إذا كان يعتزم إقالة روزنستاين "لا لن أفعل،"، مشيرا إلى أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع روزنستاين، وتابع "لم أكن أعرف رود من قبل، لكنني تعرفت عليه، وأنا على ما يرام معه".

وسافر روزنستاين مع ترامب على متن الطائرة الرئاسية إلى أورلاندو بولاية فلوريدا حيث من المقرر أن يتحدث الرئيس مع مجموعة من قادة الشرطة، نافيا ما ورد في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 21 سبتمبر الماضي، ووصفه بأنه "غير دقيق وغير صحيح في واقع الأمر".

ويشرف روزنستاين على التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا، بينما تنفي روسيا التدخل ويقول ترامب إنه لا يوجد تواطؤ بين حملته وموسكو.

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