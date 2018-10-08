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تعليم

نقيب المعلمين: التنمية المهنية للمعلم من أساسيات تحسين التعليم

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:55 م
خلف الزناتي نقيب
خلف الزناتي نقيب المعلمين
قســـم التعليم
أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن التنمية المهنية للمعلم تعد من أساسيات تحسين التعليم، لما لها من أهمية بالغة في تطوير الأداء التدريسي للمعلم ، وتطوير تعلم جميع الطلاب للمهارات اللازمة لهم مما يؤدي إلى تحقيق مجتمع التعلم.

وأوضح "الزناتي"، خلال كلمته في الملتقى الثالث التربوي المقام تحت عنوان "نحو معلم مبدع"، أن التنمية المهنية هي المفتاح الأساسي لاكتساب المهارات المهنية والأكاديمية، سواء عن طريق الأنشطة المباشرة في برامج التدريب الرسمية، أو باستخدام أساليب التعلم الذاتي.

وشدد نقيب المعلمين على ضرورة تطوير المناهج التعليمية والخروج بها من إطار المناهج التقليدية والارتقاء بها إلى النظم العالمية الحديثة في التعليم التي تمكن الطالب من تطوير ذكائه وإعمال العقل وليس الاعتماد على الحفظ والتلقين فقط .

وأشار "الزناتي" إلى أن كل الأنظمة التعليمية الحديثة تركز على أن المعلم أحد العناصر الأساسية للعملية التعليمية، قائلًا: "بدون معلم مؤهل أكاديميًا ومتدرب مهنيًا يعي دوره الكبير والشامل لا يستطيع أي نظام تعليمي الوصول إلى تحقيق أهدافه المنشودة".

وأضاف نقيب المعلمين: "أن المعلم كما كان دائمًا قائدًا اجتماعيًا ومربيًا للأجيال التى لها نصف الحاضر وكل المستقبل فإنه يعي بكل مسئولية الواجبات الجسام الملقاة على عاتقه، وإنه دائمًا على مستوى التحدى ليكون مصباحًا ينير الطريق لمجتمعه كى يرتقى عن طريق العلم والمعرفة إلى مصاف المجتمعات المتقدمة"

جدير بالذكر أن الملتقى الثالث التربوي انعقد اليوم، تحت عنوان "نحو معلم مبدع" ، بحضور كل من: هشام السنجري رئيس قطاع الأنشطة والخدمات التربوية بوزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد شلبي مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة سلوى المليجي مستشار الجودة بجامعة الأهرام الكندية، والدكتور حمدي السيسي عضو مجلس النواب، ومحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، وعضو مجلس النواب تامر عبد القادر، ومحمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، وعادل عثمان مدير إدارة الهرم التعليمية، ومحمد صابر مدير إدارة بولاق الدكرور التعليمية، والدكتور محمود الفولي مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية ، والدكتور سامح إبراهيم مدرس المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، الدكتور أبو الفضل عبده يوسف خبير جودة التعليم بالاتحاد الأوروبي، واللواء طارق وحيد مساعد وزير الداخلية، وعدد من القيادات التعليمية بالجيزة.

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